Mehrere Tausend Franken weg: Unbekannte brechen in Mühlehorn in ein Geschäft ein

Um circa 20.30 Uhr am Samstag wurde in Mühlhehorn an der Dörflistrasse in einen Geschäftsbetrieb eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft habe sich gewaltsamen Zutritt zum Gebäude verschafft und habe diverse Behältnisse durchsucht, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung.

Die unbekannten Diebe entwendeten Deliktsgut im Wert von mehreren Tausend Franken. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Franken.

Die Kantonspolizei Glarus sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Sie ist unter der Nummer 055 645 66 66 erreichbar.

