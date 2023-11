Mehrere Sachbeschädigungen im Raum Versam: Zeugen werden gesucht

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde einerseits ein Raupenbagger unbefugt genutzt, was zu Beschädigungen an Motorenteilen und zu einem Ölleck führte. Das Amt für Natur und Umwelt musste das kontaminierte Erdreich entfernen. Ebenfalls zu Schaden kam andererseits ein in der Nähe befindlicher Traktor; ausserdem wurde ein Sachentransportanhänger von einem Parkplatz geschoben und beschädigt, wie es von der Kantonspolizei weiter heisst.

Hinweise zu den Vorfällen können bei der Polizeistation in Ilanz unter der Telefonnummer 081 257 64 80 gemeldet werden. (red)