Oberalpstrasse eine Stunde gesperrt wegen frontalem Aufprall in Disentis/Mustér

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass es am Dienstagmorgen auf der Oberalpstrasse in Disentis/Mustér zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen ist. Dabei ist ein 31-jähriger Autofahrer mit seiner 7-jährigen Tochter talwärts über die Via Alpsu gefahren. «In einer Kurve kam das Auto ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn», heisst es in der Mitteilung weiter. Dort prallte das Auto mit einem Lieferwagen zusammen. Nach dem Unfall habe der Vater sich selbstständig mit seiner Tochter in ärztliche Behandlung begeben. «Bis zur vollständigen Bergung der Fahrzeuge war die Oberalpstrasse während gut einer Stunde komplett gesperrt», so die Mitteilung. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (red)