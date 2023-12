In Glarus brennt eine Hausfassade – Besitzer dämmt Brand mit Feuerlöscher ein 

Am Dienstagabend um 23.10 Uhr kam es an der Bankstrasse in Glarus zu einem Brandfall. Der Brand ereignete sich aus noch ungeklärten Gründen an der Fassade eines Wohnhauses, an dem am Vortag Dachdeckerarbeiten ausgeführt wurden. Eine Anwohnerin bemerkte laut der Kantonspolizei Glarus Rauchgeruch auf der Terrasse. Als es an der Verkleidung der Aussenwand zu brennen begann, verständigte sie den Liegenschaftsbesitzer und die Feuerwehr. Der Mann konnte den Brand mit Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. Die Einsatzkräfte brachten den Mottbrand daraufhin rasch unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt, die Sachschadenhöhe konnte noch nicht beziffert werden. Von der Feuerwehr und Polizei standen rund ein Dutzend Personen im Einsatz. Die Brandursache wird untersucht. (kapo)