Zeugenaufruf nach Streifkollision in Chur

Die beiden Autolenker fuhren am Montagabend um 21.25 Uhr auf der Ringstrasse in Chur und kreuzten sich im Baustellenbereich Höhe Haus Nummer. 68, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur heisst. Dabei touchierten sich die beiden linken Fahrzeugaussenspiegel. Der Fahrzeuglenker, welcher von der Kasernenstrasse in Richtung Rheinstrasse fuhr, habe sich vor der Schadenregelung von der Unfallstelle entfernt. Verletzt wurde niemand. (red)

Zeugenaufruf

Die Stadtpolizei Chur bittet den Autolenker sowie Personen, welche Angaben über den Verkehrsunfall machen können, sich unter der Telefonnummer 081 254 53 00 zu melden.