Ungenügend gesicherte Ladung führt zur Anzeige

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass ein 43-Jähriger am frühen Freitagmorgen mit an einem Lieferwagen angehängten Sachentransportanhänger im Unterland losgefahren ist, um Material für einen Neubau im Domleschg auszuliefern. Nach rund zweistündiger Fahrt hat er bei Rothenbrunnen die Nationalstrasse verlassen und ist in Richtung Tomils abgebogen. «Bei diesem Linksabbiegen stürzten einige Fensterrahmen auf das Trottoir und die Strasse hinunter», heisst es in der Mitteilung weiter. Kurz danach fuhr eine Patrouille der Kantonspolizei Graubünden hinzu und sicherte die Stelle ab. Der Autofahrer wird wegen ungenügend gesicherter Ladung zur Anzeige gebracht. (red)