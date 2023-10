Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Chur verletzt

Die Stadtpolizei Chur schreibt in einer Medienmitteilung, dass es am Freitagabend auf der Loëstrasse in Chur zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Töff gekommen ist. Eine 49-jährige Autofahrerin sei auf der Lürlibadstrasse gefahren und anschliessend links in die Loëstrasse abgebogen, um in Richtung Stadtzentrum zu fahren. Gleichzeitig sei ein 39-jähriger Töfffahrer auf der Loëstrasse stadtauswärts gefahren. Dabei überholte gemäss Mitteilung der Rollerfahrer einen Stadtbus, der an der Haltestelle Schulhaus Quader angehalten hatte.