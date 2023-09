E-Bike-Fahrerin nach Auffahrkollision in Chur verletzt

Eine 27-jährige Autofahrerin und eine 18-jährige E-Bike-Fahrerin fuhren hintereinander über die Rheinfelsstrasse Richtung Ringstrasse, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Aufgrund der Verkehrssituation hielt die vordere Lenkerin ihr Auto an. Dabei prallte die nachfolgende E-Bike-Fahrerin in das stehende Auto. Durch den Sturz verletzte sich die E-Bike-Fahrerin. Mit einer Beinverletzung wurde sie durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht.