Frau steigt in Laax aus Bus und wird angefahren

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass eine 63-jährige Frau am Mittwochmorgen auf einem Tankstellenareal in Laax aus einem Reisebus ausgestiegen ist und von einem vorbeifahrenden Auto angefahren wurde. Der 54-jährige Autofahrer sei Richtung Tanksäulen gefahren.

Wegen des Unfalls fiel sei die Frau zu Boden gefallen und habe sich am Kopf verletzt. «Ein zufällig an den Unfall herangefahrenes Team der Rettung Surselva versorgte die Frau medizinisch», heisst es in der Mitteilung weiter. Ein Team der Rettung Chur übernahm die Versorgung und den Transport der Verletzten ins Spital nach Ilanz. (red)