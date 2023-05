Selbstunfall: Vespafahrer schwer verletzt

Ein 31-jähriger Töfffahrer fuhr gegen 17.20 Uhr auf der Hauptstrasse von Surava in Richtung Alvaneu Dorf, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Kurz nach der Abzweigung Crappa Naira kam der Fahrer in einer Linkskurve zu Fall, kollidierte in der Folge mit der rechtsseitigen Leitplanke und verletzte sich dabei schwer. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)