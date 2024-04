Schwerverletzter nach Kollision zwischen Töff und Auto

Ein 40-Jähriger fuhr um 18 Uhr mit seinem Töff am Ofenpass talwärts in Richtung Zernez. Ihm entgegen fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto und zwei Mitfahrenden. In der Linkskurve vor der Galerie Lavinar dal Müt kollidierte der Töfffahrer auf seiner Gegenfahrspur mit der rechten Seite des Autos. Mitsamt seinem Töff rutschte der Fahrer bis in die Galerie, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Drittpersonen leisteten dem schwer verletzten Fahrer Erste Hilfe. Ein Team des Ambulanzstützpunktes Zernez sowie eine Rega-Crew führten die notfallmedizinischen Massnahmen aus. Der Mann wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)