Lieferwagen in Poschiavo komplett ausgebrannt

Der Fahrer eines Lieferwagens fuhr auf der Berninastrasse in Richtung Hospiz, als sich kurz nach 8.15 Uhr Rauch aus dem Fussbodenbereich in der Fahrerkabine verbreitete, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Mann hielt am Strassenrand an und stieg aus, kurz bevor sein Lieferwagen in Flammen aufging. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Poschiavo musste die Berninastrasse für eine Stunde ganz gesperrt werden. (red)