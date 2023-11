Nächtliche Ausfahrt endet in Frontalkollision mit zwei Verletzten

Der Unfall am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Via Caradèla in Roveredo. Ein 20-Jähriger fuhr mit vier Insassen in Richtung Verzweigung Pianezza und Caraa de Neer. Gleichzeitig fuhr eine 24-jährige Autofahrerin von der Caraa de Neer in Richtung Pianezz. An der Verzweigung kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dies teilt die Kantonspolizei am Montagmorgen mit.

Ein Mitinsasse des 20-jährigen Autofahrers musste nach einer ersten medizinischen Versorgung mit der Servizio Ambulanza del Moesano in den Sanitätsstützpunkt Roveredo überführt werden. Die 24-jährige Autofahrerin hatte sich einer Blutprobe zu unterziehen. Der unverletzte 20-jährige Junglenker wurde als fahrunfähig eingestuft, da sich gemäss der Kantonspolizei ein Atemalkoholtest positiv herausstellte.

Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt laut der Mitteilung die genauen Umstände, die zum Verkehrsunfall geführt haben. (red)