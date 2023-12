Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall in Untervaz

Ein 45-jähriger Mann war am Montag gegen 18.40 Uhr mit seinem Auto vom Anschluss Zizers kommend in Richtung Untervaz unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet er über den Fahrbahnrand hinaus und das Auto prallte in eine Schneelatte sowie einen Leitpfosten, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Danach prallte das Auto bei einem Bahnübergang in eine Leitplanke und kam von der Strasse ab, fuhr eine Böschung hinunter und bleib nach rund 40 Metern auf einer Wiese stehen.

Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Atemluftprobe war positiv. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (red)