Töfffahrer verletzt sich bei Selbstunfall

Ein 54-Jähriger ist am Sonntag mit seinem Töff um 17.50 Uhr vom Bernina Hospiz in Richtung Pontresina gefahren, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. In einer Linkskurve vor Bernina Lagalb kam der Mann rechts von der Strasse ab und stürzte in eine angrenzende Böschung.

Zeugen des Unfalls alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Eine Crew der Rega führte die ersten medizinischen Massnahmen beim mittelschwer Verletzten aus und flog ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)