Töfffahrer stürzt kurz vor Valchava in einer Rechtskurve und verletzt sich

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden hat sich am Mittwoch ein Unfall vor dem Dorf Valchava ereignet. Kurz nach 11.15 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Töff talwärts über die Hauptstrasse H28 in Richtung Müstair. In einer Rechtskurve verlor er die Herrschaft über seinen Töff. Er stürzte, rutschte über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der linksseitigen Leitplanke.

Der Töfffahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, wie es weiter heisst. Der Rettungsdienst Müstair brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Spital. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände ab, die zu dem Sturz geführt haben. (red)