In Martina: Beifahrerin verletzt sich bei Töffunfall

Der Unfall hat sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ereignet, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein 57-jähriger Töfffahrer fuhr mit seiner Sozia von Martina kommend über die Hauptstrasse in Richtung Österreich.

In einer Rechtskurve in der Galerie Val Funtana verlor der Mann die Herrschaft über den Töff und stürzte. Dabei verletzte sich seine Beifahrerin laut Mitteilung leicht. Sie wurde zu weiteren Abklärungen mit einem Rettungswagen der Rettung Unterengadin ins Spital Scuol gebracht.

Der Mann konnte seine Fahrt ohne Verletzungen und mit leicht beschädigtem Töff fortsetzen. Eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit unterstütze die Bündner Kantonspolizei vor Ort beim Einsatz. (red)