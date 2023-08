Holztransporter beschädigt Viehüberführung in Sils im Domleschg

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr hat sich in Sils i.D. ein Unfall ereignet, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein 39-jähriger Lastwagenchauffeur fuhr von einem Holzlagerplatz unmittelbar vor der Unfallstelle in Richtung Thusis.

Als er unter der Viehüberführung nach der Örtlichkeit Freihof durchfahren wollte, kollidierte der nicht richtig eingefahrene Heckkran des Lastwagens mit der Überführung. Der Chauffeur brachte laut Mitteilung den Holztransporter unmittelbar danach zum Stillstand.