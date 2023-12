Wegen Falschaussage einer Anruferin: Churer Polizei führt Mann kurzzeitig ab

Am Freitag gegen 13 Uhr rückte die Stadtpolizei Chur aufgrund eines Notrufs aus. «Eine Frau hat uns mitgeteilt, dass sie von einem Mann mit einem Messer bedroht werde», sagt Roland Hemmi, stellvertretender Polizeikommandant der Stadtpolizei Chur, auf Anfrage. Auf der Engadinstrasse, am Hintereingang des Stadtgartens, wurde der beschuldigte Mann in Gewahrsam genommen und zur Befragung abgeführt.