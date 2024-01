26-Jährige wird bei Kollision in St. Moritz verletzt

Am Montagnachmittag kam es auf der Via Somplaz im Engadin zu einem Verkehrsunfall. Laut Kantonspolizei Graubünden war ein 33-jähriger Autofahrer kurz vor 16 Uhr aus Champfèr in Richtung St. Moritz unterwegs. Bei der Suvrettakreuzung kollidierte sein Fahrzeug mit dem Auto eines 59-Jährigen, das die Via Chavallera hochfuhr.

Die 26-jährige Mitfahrerin des in Richtung St. Moritz fahrenden Autos wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei mitteilt. Ein Team der Rettung Oberengadin versorgte sie medizinisch und brachte sie in die Klinik Gut. Der Sachschaden an den Autos beträgt über 20'000 Franken. (red)