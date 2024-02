Betrügerische Bettler nehmen Passanten in Ilanz Geld ab

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Donnerstag, kurz nach 10 Uhr, die Meldung erhalten, dass in Ilanz zwei Männer Passanten ansprechen würden. Eine Polizeipatrouille stellte in der Folge vor Ort fest, dass es sich um zwei betrügerische Bettler handelt. Die beiden wiesen gefälschte Spendenformulare vor, mit denen sie vorgaben, für ein Gehörlosen- und Taubstummenzentrum zu sammeln. Mit dem Spendengeld, einige hundert Franken konnten laut Polizei bei ihnen sichergestellt werden, bereicherten sie sich selbst.