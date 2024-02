Kind wird in Zizers angefahren und verletzt

Der sechsjährige Junge wollte gegen 12.15 Uhr die Kantonsstrasse in Zizers über einen Fussgängerstreifen beim Haus zur Glocke überqueren, wie die Bündner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Dabei sei es zu einer Kollision zwischen ihm und einem in Richtung Chur fahrenden Auto gekommen, bei dem eine 59-jährige Frau am Steuer sass. «Der Knabe verletzte sich und wurde durch seine Mutter zu einem Kinderarzt in Landquart gefahren», schreibt die Kantonspolizei.

Beim medizinischen Untersuch in der Arztpraxis wurde eine mittelschwere Verletzung diagnostiziert. Aus diesem Grund brachte ein Rettungswagen der Rettung Chur den Knaben ins Kantonsspital Graubünden. (red)

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet: Personen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich beim Verkehrsstützpunkt Nord der Kantonspolizei Graubünden in Chur unter der Telefonnummer 081 257 75 80.