400 Liter Öl fliessen bei Mesolcina aus einem Helikopter in die Erde

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass ein am Helikopter befestigter Transformator beim Vorgang des Einladens an einen Container geprallt sei. Der Transformator wurde zuvor als Aussenlast an einem Helikopter befestigt, der am Dienstagnachmittag von San Bernardino auf einer Höhe von 2150 m ü. M. ins Gebiet Motton flog. «Dabei wurde der Transformator beschädigt und ein grosser Teil der rund 400 Liter Transformatorenöl floss in den Container und von dort ins Erdreich», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Feuerwehr Bassa Mesolcina hat rund 250 Liter des Öls aufsaugen können. Die Arbeiten vor Ort wurden am Mittwoch in Zusammenarbeit der Kantonspolizei Graubünden, eines Bauunternehmens sowie eines Spezialisten des Amts für Natur und Umwelt fortgesetzt. Laut dem Spezialisten sind keine Schäden für die Umwelt zu erwarten. (red)