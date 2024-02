90-jährige Fussgängerin in Thusis angefahren

Die Kantonspolizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass es am Montagnachmittag auf einer Quartierstrasse in Thusis zu einem Unfall gekommen sei. Eine 73-jährige Autofahrerin habe dabei eine hinter dem Auto vorbeilaufende 90-jährige Fussgängerin übersehen und diese angefahren. Durch den Aufprall stürzte die Fussgängerin und zog sich gemäss Mitteilung am rechten Oberarm einen Bruch zu.

«Ein Team der Rettung Mittelbünden führte vor Ort die ersten medizinischen Massnahmen durch und transportierte die Verletzte ins Spital», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. (red)