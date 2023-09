Vier Unfälle in Glarus innert weniger Stunden

Gleich vier Unfälle gab es im Glarnerland seit Freitagabend, 18.10 Uhr. Hier eine Auflistung:

Verkehrsunfall in Niederurnen

Wie die Glarner Polizei mitteilt, erhielt am Freitagabend um etwa 18.10 Uhr die Notrufzentrale der Kantonspolizei Glarus die Meldung eines Verkehrsunfalles in Niederurnen auf der Hauptstrasse im Fennen. Ein Auto habe aus noch unbekannten Gründen in Fahrtrichtung Bilten den Strassenzaun durchbrochen und sei anschliessend in die Wand eines Firmengebäudes geprallt. «Vor Ort mussten die ausgerückten Funktionäre feststellen, dass nicht mehr alle Fahrzeuginsassen anwesend waren», schreibt die Polizei.

Der anwesende Fahrzeuginsasse wurde durch den Aufprall verletzt und musste mit der Rega ins Spital überführt werden. Die intensive Ermittlungsarbeit der Polizei führte bereits in der Nacht auf Samstag zum mutmasslichen Lenker des Unfallfahrzeuges, welcher an seinem Wohnort verhaftet werden konnte, wie es weiter heisst. Der genaue Unfallhergang werde nun untersucht. An Strasseneinrichtung, dem Wiesland und dem betroffenen Gebäude entstand beträchtlicher Sachschaden. Das involvierte Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.