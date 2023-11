Lastwagenfahrer wird wegen ungenügender Bremsleistung angezeigt

Am Montagmorgen gegen 10 Uhr fuhr ein Lastwagen auf der Südspur der A13. In Rothenbrunnen wurde der 38-jährige Chauffeur zur Kontrolle beim Schwerverkehrskontrollzentrum in Unterrealta von der Autobahn abgeleitet, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Bei der Überprüfung des technischen Zustandes der in Rumänien zugelassenen Sattelzugmaschine und des in Österreich zugelassenen Sattelanhängers seien gravierende Mängel festgestellt worden.