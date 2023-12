Grosser Sachschaden bei Kollision zwischen Arosabahn und Bus

Der Unfall hat sich kurz nach 19 Uhr im Einmündungsbereich Busterminal zwischen der Engadin- und Tivolistrasse in Chur ereignet. Ein 53-jähriger Lokführer fuhr mit der Arosabahn vom Bahnhofplatz herkommend in Richtung Engadinstrasse. Gleichzeitig fuhr ein 55-jähriger Busfahrer vom Busterminal in Richtung Engadinstrasse und kollidierte im Einmündungsbereich mit der Arosabahn. Dies teilt die Stadtpolizei Chur mit. An beiden Fahrzeugen entstand laut Mitteilung grosser Sachschaden.

Die Stadtpolizei Chur sperrte die Tivolistrasse für den Zeitraum der Unfallaufnahme und hat die Ermittlungen des Unfallhergangs aufgenommen. (red)