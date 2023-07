In Pusserein entzündete sich beim Heuen eine Wiese

Am frühen Dienstagnachmittag ist in Pusserein bei Schiers eine Wiese in Brand geraten. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, entfachte sich während des Zusammenrechens des Heus ein Flurbrand auf einer Grösse von rund zwei Fussballfeldern. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vorderprättigau löschten den Brand in rund zwei Stunden mit drei Tanklöschfahrzeugen sowie fünf weiteren Fahrzeugen. Um ein erneutes Entfachen der Flammen zu verhindern, sei die gesamte Fläche mit viel Wasser eingewässert worden, schreibt die Polizei.

Die Kantonspolizei kläre ab, wie der Brand entstehen konnte, heisst es abschliessend. (red)