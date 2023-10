Vermisster Jäger tot bei Pontresina aufgefunden

Der 65-Jährige befand sich seit dem frühen Sonntagmorgen mit seinen zwei Jagdhunden auf der Niederjagd. Als er am Mittag nicht wie abgemacht nach Hause zurückkehrte, alarmierten die Familienangehörigen die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Der vermisste Jäger wurde um Mitternacht in der Val Morteratsch unweit des Wanderweges zum Gletscher tot aufgefunden.

Grossangelegte Suchaktion

Um den Vermissten zu finden, war am Sonntagnachmittag eine grossangelegte Suchaktion eingeleitet worden. Im Einsatz standen Bergretter des Schweizer Alpenclubs SAC mit zwei Flächensuchhunden und Unterstützung von Privatpersonen, ein Hundeführer der Stadtpolizei Chur mit einem Personenspürhund, die Gemeindepolizei St. Moritz, die Feuerwehr Pontresina, die Wildhut, zwei Helikopter der Rega mit je einer Crew und die Kantonspolizei Graubünden. Für die Betreuung der Angehörigen wurde das Careteam Grischun aufgeboten.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den Umstand des Todesfalls ab. (red)