Auto brennt auf der Autobahn bei Trimmis komplett nieder, Vater und Tochter können rechtzeitig flüchten

Der 40-jährige Autofahrer war kurz nach 11.15 Uhr zusammen mit seiner 11-jährigen Tochter von Zürich kommend unterwegs in Richtung Chur. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, hielt er aufgrund eines immer stärker bemerkbaren Leistungsabfalles auf Höhe der Trimmiser Wildüberführung auf dem Pannenstreifen an.

Gleichzeitig habe er eine Rauchentwicklung im Motorraum bemerkt. Zusammen mit seiner Tochter verliess er umgehend das Fahrzeug und versuchte mit einem Handfeuerlöscher das nun ersichtliche Feuer im Motorraum selbständig zu löschen, heisst es weiter. Die elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadt Chur löschten das Feuer vollständig. Von einem Abschleppdienst wurde das total beschädigte Auto abtransportiert. Als Auslöser des Fahrzeugbrandes stehe eine technische Ursache im Vordergrund. Infolge des Fahrzeugbrandes kam es während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. (red)