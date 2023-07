Auto rollt über Böschung und landet auf der Seite

Eine 72-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Sonntag kurz nach 14 Uhr ihr Auto retour aus einem Parkplatz in Arvigo zu fahren. Dabei geriet sie mit einem Rad auf den Böschungsrand und über diesen hinaus, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Anschliessend überschlug sich das Auto über die Böschung und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Die eingeklemmte Frau musste durch sechs Einsatzkräfte der Strassenrettung Feuerwehr Bassa Mesolcina aus dem Auto befreit werden. Ein Team der Ambulanza Moesano betreute die leicht verletzte Frau notfallmedizinisch vor Ort und brachte sie zu weiteren medizinischen Massnahmen ins Spital nach Bellinzona.

Das total beschädigte Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände zu diesem Verkehrsunfall ab.