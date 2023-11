Berninastrasse ab Freitagnachmittag frei für den Verkehr

Dank der guten Witterungsbedingungen konnte das Tiefbauamt Graubünden (TBA) intensiv an der Sicherung und Räumung der Berninastrasse arbeiten. So kann diese am Freitag ab 16 Uhr wieder einspurig und ohne zeitliche Einschränkungen für den Verkehr freigegeben werden. Der Betrieb erfolgt aufgrund der Baustelle mittels Ampeln.



In den vergangenen Tagen hat das Tiefbauamt verschiedene Massnahmen zur Hangsicherung oberhalb der Berninastrasse umgesetzt, wie das Amt in einer Mitteilung schreibt. Es hat Schutzpalisaden installiert sowie Baumstammsperren erstellt. Am Donnerstag sowie am Freitag werden oberhalb der Strasse auf einer Länge von rund 40 Metern Steinschlagschutznetze montiert. Weitere Massnahmen werden in den nächsten Wochen umgesetzt. Diese Arbeiten haben keinen Einfluss auf den Verkehr und können unter laufendem Betrieb durchgeführt werden. (red)