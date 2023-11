Berninastrasse ab Dienstag während fixer Zeitfenster geöffnet

Die Sicherungs- und Räumungsarbeiten an der verschütteten Berninastrasse konnten am Wochenende gut vorangetrieben werden, wie das Tiefbauamt Graubünden (TBA) in einer Mitteilung schreibt. Man sei zuversichtlich, die Massnahmen zur zeitweisen Öffnung im Laufe des Montags abschliessen zu können.