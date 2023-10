Vermutliche Schleuser geschnappt 

Vier Männer sind am späten Samstagabend auf der Nordspur der A13 in Richtung Landquart gefahren. Zusammen mit einer Patrouille der Stadtpolizei Chur konnte die Kantonspolizei Graubünden das im Ausland eingelöste Fahrzeug anhalten. Durch die Kontrolle der Männer festigte sich der Verdacht, dass zwei von ihnen die anderen beiden in einen Schweizer Nachbarstaat schleusen wollten, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.