Frontale Kollision in Sils i.E.: 22-Jähriger schläft hinter dem Steuer ein

Am Samstagmorgen ist es auf der Hauptstrasse in Sils i.E. zu einer Frontalkollision zweier Fahrzeuge gekommen, so die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Ein 22-jähriger Autofahrer ist um 07.30 Uhr auf der Malojastrasse H3 entlang des Silvaplanersees in Richtung Maloja gefahren. Auf der Gegenspur fuhr ein 38-jähriger Autofahrer. «Gemäss ersten Erkenntnissen nickte der 22-Jährige kurz ein», heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei geriet der Personenwagen nach links und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug des 38-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge wurden aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden konnte den Verkehr auf der anfänglich komplett gesperrten Strasse ab 08.30 Uhr wechselseitig regeln und anschliessend freigeben. (red)