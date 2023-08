18-jähriger Töfffahrer schwer verletzt nach Aufprall auf Stützmauer

Die Kantonspolizei Graubünden teilt in einem Schreiben mit, dass ein 18-jähriger Töfffahrer am Dienstag gegen 14.20 Uhr von Andeer kommend über die Hauptstrasse H13 in Richtung Sufers gefahren ist. In der Roflaschlucht sei er in einer Rechtskurve links über die Fahrbahnmitte hinaus geraten und auf die Stützmauer am linken Fahrbahnrand geprallt. Anschliessend kam er mit dem Motorrad auf der Talspur liegend zum Stillstand. Drittpersonen haben den Gestürzten bis zum Eintreffen eines Dienstarztes sowie der Rettung Mittelbünden betreut. Anschliessend wurde der schwer Verletzte von der Rettung ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)