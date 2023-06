Töfffahrer verletzt sich bei Sturz in Rabius

Ein 34-jähriger Töfffahrer war gegen 6.30 Uhr auf der Oberalpstrasse talwärts in Richtung Trun unterwegs. In einer Linkskurve in Rabius kam er laut Kantonspolizei Graubünden zu weit nach rechts und aufs Trottoir. Er prallte in einen Zaun und stürzte zurück auf die Strasse. Dabei verletzte er sich mittelschwer.

Wie es weiter heisst, wurde neben dem Rettungsdienst Surselva auch ein Regahelikopter zur Unfallstelle aufgeboten. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Töfffahrer mit dem Rettungswagen ins Spital nach Ilanz gebracht. (red)