Töfffahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich mittelschwer

Der Töfffahrer war am Sonntag um 16.40 Uhr hinter seinem Kollegen auf der Oberalpstrasse von Tujetsch in Richtung Passhöhe hochgefahren. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte, geriet der Mann in einer Rechtskurve mit seinem Töff auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem Auto.