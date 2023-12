Snowboarder stirbt im Skigebiet Flims Laax Falera

Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, fuhr der Snowboarder am Dienstag nach 10.45 Uhr die Skipiste Nr. 52 im Skigebiet Flims Laax Falera. Bei der Anfahrt nach Curnius sei er kurz nach einer Kuppe unmittelbar ausserhalb der Piste heftig mit einer Schutzmatte einer Schneelanze zusammengestossen. Drittpersonen alarmierten den Pistenrettungsdienst und leisteten laut Polizei erste Hilfe. Diese wurden durch den SOS-Dienst der Bergbahnen weitergeführt und durch eine Rega-Crew unterstützt. Der Mann wurde ins Kantonsspital Graubünden transportiert, dort verstarb er am Nachmittag. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang ab. (red)