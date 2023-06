Mann stürzt von Leiter, weil ein Scharnier bricht

Ein 53-jähriger Mann wollte am Dienstag um 19 Uhr in Zizers die Einstellungen an einer Klimaanlage in einem Gebäude ändern. Dazu musste er über eine Leiter zu dem gut drei Meter über dem Boden angebrachten Gerät hochsteigen.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, liessen die Scharniere der Klappleiter nach, als er auf einer Höhe von rund zwei Metern war. Die Scharniere brachen und der Mann stürzte zu Boden.

Der 53-Jährige wurde mittelschwer an den Beinen verletzt. Ein Team der Rettung Chur brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden. (red)