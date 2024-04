Churer Stadtpolizei musste am Wochenende 30 Mal eingreifen

Die Stadtpolizei Chur hat am Freitag und Samstag ereignisreiche Tage hinter sich. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, führte sie Verkehrskontrollen durch und stellte dabei sieben Verstösse fest. So habe sie in der Nacht auf der Umfahrung Süd eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der ein Fahrzeug mit 134 km/h geblitzt wurde. Erlaubt sind auf diesem Abschnitt 80 km/h. «Nach Abzug der Toleranz überschritt der Lenker die Höchstgeschwindigkeit um 50 km/h», so die Polizei.

Ebenfalls viel zu schnell unterwegs war ein weiteres Auto – nämlich 43 km/h zu schnell. Beide Autofahrer werden laut Stadtpolizei angezeigt.

Weitere Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz betrafen unerlaubte Änderungen, Nichtbeherrschen des Fahrzeuges und Fahren in nicht fahrfähigem Zustand. Die Polizei schreibt dazu: «Auch diese Lenker werden angezeigt.»

30 Einsätze auf Stadtgebiet

Auch wegen Lärmklagen, Hilfeleistungen, Sachbeschädigungen und Tätlichkeiten standen die Polizistinnen und Polizisten an diesem Wochenende in Chur im Einsatz. Weil die Polizeipräsenz während der Nachtstunden im Welschdörfli hoch sei und rasch interveniert worden sei, hätten weitere Streitigkeiten und Tätlichkeiten bereits zu Beginn unterbunden werden können, schreibt die Polizei abschliessend. (red)