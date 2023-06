Brand auf einer Baustelle in St. Moritz

In St. Moritz hat es am Mittwoch auf einer Baustelle gebrannt. Wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag heisst, ist der Brand am Mittwoch an einem Rohbau ausgebrochen. Die Meldung zum Brand ging kurz nach 18 Uhr bei der Polizei ein. Die Feuerwehr St. Moritz rückte mit 35 Einsatzkräften aus und löschte den Brand gegen 20 Uhr. Anschliessend wurde eine Brandwache gestellt.

Am erweiterten Rohbau, den Geräten und an Baustelleninstallationen entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Graubünden, die vor Ort durch die Gemeindepolizei St. Moritz unterstützt wurde, hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)