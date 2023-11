Rasante Wildwest-Fahrt bei Bilten endet in der Wiese – Fahrer flüchtig

Auf der Hauptstrasse zwischen Niederurnen und Bilten ereigneten sich am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, zwei Verkehrsunfälle hintereinander. Das meldete die Kantonspolizei Glarus am Dienstagabend. Auf der Höhe der KVA Linth überholte ein blaues Auto zwei vor ihm fahrende Autos. Der Chauffeur eines entgegenkommenden Linienbusses musste in der Folge brüsk abbremsen und ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Dabei wurden die Insassen der überholten Fahrzeuge, der Chauffeur sowie dessen Fahrgäste gefährdet; am Linienbus entstand zudem Sachschaden.