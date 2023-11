Brand bei Industriebetrieb in Roveredo: Container brennt trotz schneller Löschaktion vollständig aus

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 01.15 Uhr die Meldung über ein Brand in Roveredo eingegangen. Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Mesolcina Bassa rückten aus. Am Einsatzort, einem Industriebetrieb, fanden sie einen Container in Vollbrand vor.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es, wie es weiter heisst. Der mit technischen Geräten ausgestattete Container brannte trotzdem vollständig aus. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zentrum der Brandermittlung steht laut Mitteilung eine mögliche technische Ursache. (red)