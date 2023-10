Festnahme in Thusis: Mann trägt Diebesgut mit sich

Am Dienstagabend wurden der Kantonspolizei Graubünden zwei Diebstähle aus Fahrzeugen in Domat/Ems gemeldet. Eine Polizeipatrouille stellte am Mittwoch nach 3.30 Uhr in Thusis einen Tatverdächtigen fest. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden trug ein 20-Jähriger das Deliktsgut der Diebstähle auf sich, was ihn zu einem Geständnis bewegte. Dabei stellte sich heraus, dass zwei Diebstähle in Cazis von den Geschädigten noch gar nicht bemerkt wurden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei ab, ob der Mann sich für weitere Delikte vor der Justiz zu verantworten hat. (red)

Die Kantonspolizei Graubünden weist auf Folgendes hin:

- Autos müssen durch das Abschliessen gegen die Verwendung durch Fremde gesichert werden.

- Wertsachen, Computer, Mobiltelefone, Debitkarten etc. nicht sichtbar im Auto lassen.

- Um den polizeilichen Spurenschutz und die Ermittlungshandlungen zu unterstützen, soll das Auto bei Feststellung eines Diebstahls unberührt lassen.

- Verdächtige Feststellungen sind der Polizei über die Notrufnummer 117 mitzuteilen.