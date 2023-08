In Chur: Velofahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto

Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, hat sich am frühen Dienstagabend ein Velofahrer bei einer Kollision mit einem Auto am Kopf verletzt.

Eine 43-jährige Autofahrerin sei auf der Masanserstrasse stadteinwärts gefahren, als sie auf Höhe eines Lebensmittelgeschäftes nach links in ein Seitenstrasse abgebogen sei, schreibt die Polizei. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Velofahrer. Durch die frontal-seitliche Kollision verletzte sich dieser am Kopf. Mit der Rettung Chur wurde er ins Kantonsspital Graubünden überführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)