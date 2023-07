Vermisster Berggänger tot aufgefunden

Die Kantonspolizei Graubünden vermeldet in einer Medienmitteilung, dass am Freitagvormittag beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell die Meldung einging, dass ein 48-jähriger Berggänger, welcher alleine im Oberengadin unterwegs sei, nicht mehr erreicht werden konnte. Bei der eingeleiteten Suchaktion terrestrisch, wie auch aus der Luft, sei der vermisste Mann bei einem Suchflug der Rega am Piz da la Margna tot aufgefunden und geborgen worden. In Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei die Umstände, die zum Tod des Mannes führten. (red)