Auto in Cumpadials völlig ausgebrannt

Ein 72-Jähriger fuhr am Dienstag kurz vor 11.15 Uhr von Cumpadials kommend in Richtung Surrein. Bei der Rheinbrücke stellte er plötzlich einen Leistungsabfall sowie ein Stottern beim Motor fest, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Aufgrund dieser Feststellung hielt er bei einem Ausstellplatz an und versuchte sein Auto neu zu starten. Im selben Moment habe er Rauch aus dem Motorraum wahrgenommen. Er sei sofort ausgestiegen und habe auch noch Flammen unter dem Auto festgestellt.

Sofort alarmierte er über den Notruf die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Trotz raschem Eingreifen der Einsatzkräfte der Strassenrettung Feuerwehr Sursassiala brannte das Auto vollständig aus. Durch den Brand wurde auch noch ein in der Nähe parkiertes Auto beschädigt. Der Schadenplatz wurde durch einen Mitarbeiter vom Amt für Natur und Umwelt beurteilt. Das durch den Brand kontaminierte Erdreich musste abgetragen werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände zu diesem Autobrand ab. (red)