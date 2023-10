Auto von 70-Jähriger kommt von Berninapassstrasse ab und überschlägt sich

Eine Autofahrerin fuhr am Samstag kurz nach 12.45 Uhr bei La Rösa talwärts auf der Berninapassstrasse in Richtung Poschiavo. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, geriet die 70-Jährige in einer Linkskurve links neben die Fahrbahn. Anschliessend habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Die leicht verletzte Lenkerin konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und wurde durch Ambulanz ins Centro Sanitario Valposchiavo nach Poschiavo gebracht. Ihr stark beschädigtes Fahrzeug wurde durch die Pikettgarage geborgen, heisst es weiter. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Unfallursache. (red)