Sattelschlepper verliert Auflieger in Chur

In Chur hat am Freitagmorgen ein Sattelmotorfahrzeug im Kreisel seinen Auflieger verloren.Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lenker des Sattelmotorfahrzeuges fuhr laut einer Mitteilung der Stadtpolizei gegen 10.15 Uhr in den Kreisel Pulvermühle-/Industriestrasse ein. Aus noch ungeklärten Gründen löste sich beim Befahren der Auflieger aus der Sattelkupplung. Es kam zu einer leichten Verkehrbehinderung. (red)